CARLETTO RIBALTA IL MILAN

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Per un'ora, è stato un bel Milan. Soffre relativamente, segna con una bella volèe di Jack Bonaventura, raddoppia ma poi cala, subisce la doppietta di Piotr Zielinski e anche il 3-2. «Andiamo», gioisce capitan Lorenzo Insigne, sull'azione chiave, Allan-Mertens. Il San Paolo presenta larghi vuoti, è un peccato. Higuain è fischiato come quando tornava con la Juve, i tifosi campani restano ingrati per quanto ha dato, inciderà relativamente. PIÙ PERSONALITÀRispetto a partite analoghe della scorsa stagione, il Milan ha maggiore...