CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Carissimi nemici. Otto giorni dopo averlo battuto nel derby, Mourinho ha regalato a Guardiola l'aritmetica certezza del trionfo in Premier League, il 5° nella storia del Manchester City che sabato era uscito vittorioso dallo scontro di Wembley col Tottenham. Per completare l'opera con 5 giornate d'anticipo era necessaria la sconfitta dello United davanti al proprio pubblico contro il West Bromwich, ultimo in classifica e già con un piede in Championship. Ko maturato contro ogni pronostico a poco più di un quarto d'ora dal termine, quando...