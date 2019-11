«CARCERE AI RAZZISTI»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

NUOVO REATONon più solo i daspo e le multe alle società, basta far pagare a un'intera curva o settore di stadio il comportamento incivile di pochi. Una proposta di legge il cui primo firmatario è il padovano Marco Marin, ex olimpionico di scherma e ora deputato di Forza Italia, mira a reintrodurre nel codice penale il reato di ingiuria per odio razziale e con esso il carcere per i razzisti. La pena prevista va dai 6 mesi ai 3 anni e riguarda chiunque «in occasione di una manifestazione sportiva - recita il testo - offende l'onore o il...