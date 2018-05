Carapaz stacca tutti in salita: prima volta di un ecuadoriano al Giro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CICLISMOUna giornata da ricordare per l'Ecuador, che per la prima volta nell'ultracentenaria storia del Giro d'Italia fa sua una tappa grazie a Richard Carapaz, rivelazione di questa prima fase della corsa rosa. Il ventiquattrenne della Movistar ha compiuto l'impresa vestendo la maglia bianca di miglior giovane, entrando oltretutto nei primi dieci della generale. Niente male per un ragazzo sconosciuto al grande pubblico, ma che sta mettendo in mostra importanti qualità in salita. Nell'ottava frazione, la Praia a Mare-Montevergine di...