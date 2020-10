ROMA Da artigiano ad artista del gol, Ciccio Caputo da Altamura è ormai più popolare del pane giallo prodotto nella sua città, 47km da Bari. E appena possibile, con banda musicale e fuochi pirotecnici, il Comune lo santificherà come primo altamurano convocato in Nazionale. Traguardo raggiunto alla bella età di 33 anni, dopo aver mangiato da ragazzino la polvere dei campi di provincia, tra Altamura, Toritto e Noicattaro. Sindaco e assessore hanno dovuto rinunciare causa covid al maxi schermo per seguire insieme a tutto il paese (genitori compresi) il debutto azzurro di Caputo che alla seconda convocazione va in campo stasera contro la Moldova.

Certamente non per meriti personali, ma grazie ai segreti rubati in trent'anni di Nazionale ai 9 CT con i quali ho avuto il privilegio di lavorare (Vicini, Sacchi, Maldini, Zoff, Trapattoni, Lippi, Donadoni, Prandelli, Conte) sono riuscito a sbagliare poche valutazioni sul talento e le qualità dei calciatori.

L'eccezione più clamorosa e imperdonabile è proprio Ciccio Caputo. Faccio ammenda, da pentito convinto e felice (per lui). Ed è proprio vero, non solo nel calcio: nemo propheta in patria, i più spietati e criticoni li trovi a casa tua.

Poco amato a Bari, dove ha giocato 8 stagioni segnando 47 gol in 141 partite tra A e B, Caputo ha girato tra Salernitana, Siena, Entella e Empoli, prima di trovare a Sassuolo una residenza finalmente serena e apprezzata. Alle spalle di Immobile, dopo gli stranieri più prolifici del campionato, CR7 e Lukaku, l'anno scorso Caputo è stato il miglior goleador italiano, 21 reti che hanno rafforzato il miracolo Sassuolo. Ha saputo anche assorbire un passaggio amaro della sua carriera, la squalifica di 1 anno poi cancellata dalla definitiva assoluzione per un caso di omessa denuncia nel 2013. Ed eccolo ora in Azzurro, Ciccio Caputo, premiato giustamente da Roberto Mancini con una maglia che per lui ha insieme il sapore della rivincita e della consacrazione.

