Cappello in testa, tutona, sciarpone e scarpini ai piedi, Luciano Spalletti alza le mani al cielo di San Siro. Contento e soddisfatto, nonostante i palpiti nel finale. Sfruttando un colpo di testa di Elmas, il Napoli liquida il Milan con merito, lo aggancia al secondo posto e nota non a margine lancia la volata dell'Inter, campione d'inverno e capolista con quattro punti di margine. È senz'altro uno snodo della corsa verso lo scudetto. Va detto che il Napoli danza e ondeggia in mezzo al campo per tutta la partita e finisce per invischiare la manovra filamentosa del Milan di Pioli: Lozano circumnaviga spesso Krunic, per dire. E Petagna si dedica a un oscuro lavoro tattico tanto raro quanto prezioso. È però il filo azzurro steso tra Elmas e Zielinski a suscitare scintille e meraviglie. E infatti. Calcio d'angolo del polacco, deviazione vincente del macedone: e vantaggio dei partenopei. Abbindolato e allocchito Tonali, che si perde nelle nebbie dell'area sotto gli occhi di un inorridito Ibrahimovic. La squadra di Spalletti fluisce lieve sul verde di Milano e mostra una certa superiorità tattica e tecnica magari momentanea, forse strutturale nei confronti dei rossoneri. Rrahmani e Anguissa allestiscono trame capaci di produrre angosce nelle terre di Romagnoli e di Ballo Touré. E, mentre Zielinski ingaggia duelli terrificanti per Florenzi, dal magma milanista sbucano il sorrisetto di Ibrahimovic in versione Mefistofele e un impreciso siluro sganciato proprio da Florenzi. Kessié e Romagnoli vivono finestre di apnea in assetto costante e allora Tomori capisce che è il momento di srotolare una prestazione di un certo livello per evitare lo schianto: si oppone alla grande su Petagna e limita, per quanto possibile, le fiammate di Lozano.

LE FIAMMATE

L'andare della ripresa si specchia nei tratti del primo tempo. Grazie a Petagna e all'ubiquo Zielinksi, il Napoli semina grani di paure nell'area di Maignan: a Malcuit riescono accelerazioni da Formula Uno, e di Demme piace l'applicazione nel vigilare su Brahim Diaz. Il Milan però corre assai, eppure assai male: ché lo sforzo atletico non è direttamente proporzionale agli esiti. Come detto, Ibra è il solito cobra acquattato sotto la siepe, mentre Messias tira da qualsiasi angolo del campo, disegnando conclusioni di dubbia pericolosità. Pioli, va detto, con tutta evidenza non è soddisfatto: e così esenta Krunic e Brahim Diaz per inserire Saelemaekers e il centravantone Giroud, pronto ad affiancarsi a Ibra. Il gran frullare di punte comunque offre una sola occasione enorme, anzi: un gol. A trovare la porta in extremis è Kessié, però l'arbitro Massa annulla per un fuorigioco di Giroud dopo apposito controllo al Var. Il Napoli è comunque una squadra risolta tatticamente e non da ieri: tanto consapevole del proprio valore da lasciar serenamente dimenticare le assenze di tipetti come Insigne, Koulibaly e Osimhen. Per cui, con autorevolezza, passa una mano di bianco sul pareggio e sulle due sconfitte in sequenza rimediati nelle ultime tre partite. Quanto al Milan, la replica al pari con l'Udinese risulta piuttosto modesta. E, approfittando del duello, l'Inter svicola in fuga nella notte milanese.

Benedetto Saccà

