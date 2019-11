Capolavoro Vinales, Dovizioso terzo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

MOTOGPSEPANG Serviva la gara perfetta per battere il cannibale Marc Marquez, trionfatore negli ultimi cinque Gp, e Maverick Vinales c'è riuscito a Sepang, penultimo appuntamento del motomondiale corso sul circuito della Malesia.Dall'inizio alla fine nessuno è riuscito a restare dietro al pilota spagnolo della Yamaha che, secondo al via dietro al poleman Quartararo (alla fine 7°), è andato via via scavando il giusto distacco che gli ha permesso di controllare la gara senza pressione fino al traguardo, conclusa con tre secondi di vantaggio...