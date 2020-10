MOTOGP

Nel mondiale degli opposti, non deve sorprendere che Marc Marquez, da casa, twitti entusiasta la prestazione del suo compagno di squadra. «Hola a todos. Soy el hermano de Alex Marquez», ha scritto l'otto volte campione del mondo, dopo aver assistito alla crescita esponenziale del giovane fratello che non più tardi di un mesetto fa, a Misano, si qualificava ultimo in griglia, mentre ieri sfiorava la vittoria con una prestazione da veterano. Roba da non crederci, ed invece in questo 2020, tutto è il contrario di tutto.

RINS DOMINA

Così, accade che Alex Rins domini il gran premio di Aragon con una Suzuki divenuta riferimento nella categoria, al culmine di una lotta serrata proprio contro Alex Marquez. Succede che il campionato del mondo, da domenica sera, ha un nuovo leader in classifica, perchè Fabio Quartararo, dopo aver conquistato la pole position, sprofonda in diciottesima posizione in gara. Inerme, inerte, innocente vittima di temperature salite alla domenica, e di una Yamaha che, prendendo in prestito le parole di Franco Morbidelli funziona quando siamo soli e possiamo fare le nostre linee. Succede che il nuovo leader di questo 2020, Joan Mir, ancora non abbia vinto una corsa in MotoGP in vita sua, eppure riesca a guardare tutti dall'alto verso il basso, grazie al terzo gradino del podio conquistato. Un Mir che, in parco chiuso, aveva il volto scuro di chi, si, probabilmente sarà anche primo nel mondiale, ma anche quest'oggi ha visto un avversario - anzi due - stargli davanti. «Sinceramente pensavo che fosse la giornata giusta. Non sono arrabbiato, sono un po' deluso. Come si vince questo mondiale? Vincendo una gara! Io sono costante, e sembra la cosa più complicata quest'anno, ma in questo momento mi interessa più una vittoria che il campionato».

VALORI MISCHIATI

La festa è dunque rinviata, e non ci sarebbe nulla di male se non fosse che ora tutti i riflettori sono puntati su di lui. Anche perchè, la Suzuki, parlando di moto, è una certezza considerando quello che è un campionato che sta attraversando la sua fase clou non con il caldo e le temperature consuete degli anni passati, ma con il freddo e l'inverno. Dunque, dopo l'afa delle prime corse, ora si corre con il rigido freddo che manda in crisi moto come la Ducati, che non riesce a scaldare le gomme, la KTM, la Yamaha che ha il massimo angolo di piega il suo punto forte, ma che conseguentemente deve far lavorare troppo gli pneumatici, e favorisce moto come Honda - tornata ai piani alti proprio con l'abbassamento delle temperature - e proprio la Suzuki. Moto dotate di un telaio che riesce a far lavorare al meglio, e con più gentilezza gli pneumatici. Ad Aragon si notava benissimo all'ultima curva, con le due moto di Hamamatsu e la Honda di Alex Marquez che giravano strettissime, mentre gli altri arrancavano con traiettorie larghe e rotonde.

Inutile oramai sorprendersi quindi, anche di un Dovizioso che con l'ennesimo risultato appena sufficiente, rimane ancorato alla lotta mondiale, perchè c'è chi fa peggio. Una prestazione che, in termini assoluti, non può lasciare soddisfatti, ma che, al netto dei problemi, legati sempre a questi pneumatici Michelin così estremi e particolari, permette alla Rossa di spostare in avanti, di un'ulteriore settimana, l'asticella dei rimpianti o delle speranze.

E parlando di valori e prestazioni a Borgo Panigale, bisogna anche citare Petrucci, tristemente quindicesimo con tanto di carenata subita, appena sette giorni dopo la vittoria di Le Mans. Insomma, nel mondiale degli opposti, dove ogni valore in campo viene rimescolato ogni settimana, l'unico elemento certo è che da qui al 23 novembre, si dovrà vivere praticamente alla giornata. L'unica certezza, a questo punto, è che a questo mondiale manchi il suo vero riferimento in pista. Sì, quel campione che ieri twittava orgoglioso del proprio fratello.

Flavio Atzori

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA