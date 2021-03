VOLLEY

PORDENONE In campo con il pallone sotto la maglietta, maschi compresi, per omaggiare la crociata di Lara Lugli. Le due capitane dei sestetti rosa di Macerata e Mondovì hanno voluto esprimere con questo gesto di forte impatto, prima della finale di Coppa Italia femminile di A2, il loro sostegno alle idee del martello carpigiano. Lo stesso hanno fatto diversi pallavolisti dell'A2 maschile, segnalando che quello della maternità delle sportive non è un problema che sta a cuore soltanto alle donne.

Del resto, la vicenda resa pubblica dalla 41enne schiacciatrice carpigiana ha ormai valicato i confini nazionali, finendo sulle pagine (cartacee e telematiche) del New York Times. Anche siti, agenzie giornalistiche e quotidiani di Francia e Germania se ne stanno occupando. Lugli è impegnata in un braccio di ferro con il Volley Pordenone (ai tempi in B1) per una mensilità mai percepita dopo essere rimasta incinta, nel marzo del 2019. «Quello di colleghi e colleghe è stato un gesto bellissimo, a sostegno di una battaglia di tutte le donne», ha dichiarato Lara a Radio anch'io Sport, su Rai Radio 1. I vertici della Federvolley nazionale, dal canto loro, stanno cercando di mediare sul caso tra giocatrice e società, in attesa dell'incontro davanti al giudice di pace di Pordenone, previsto per maggio. «Con Valentina Vezzali, ora sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio con la delega allo Sport, non ho avuto modo di parlare - ha puntualizzato l'emiliana, ancora in attività in serie C -. Se riceverò una sua telefonata, sarò ben felice di farlo».

Lugli ha nel frattempo sentito Giuseppe Manfredi, il nuovo presidente della Fipav, per chiarire alcuni punti. «Fiduciosa? Non lo so, sono loro che si devono informare - sostiene la giocatrice -, sentendo gli enti che da tempo lavorano su queste vicende». Senza il professionismo, il mondo dello sport femminile di compromessi deve viverne tanti. «La maternità è importante - incalza il martello ex pordenonese -. Che queste cose succedessero noi lo sapevamo già, e fin troppo bene. Adesso non dobbiamo fingere di scandalizzarci, bensì fare qualcosa di concreto per migliorare la situazione». Parallelamente all'iniziativa della palla sotto la casacca è stata lanciata la campagna social #iosolo, promossa in sinergia dall'Associazione italiana pallavolisti (Aip), e da Assist, il sodalizio nazionale delle atlete.

Pier Paolo Simonato

