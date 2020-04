BASKET

Il campo può aspettare, per tornare a giocare «servono sicurezze» e il taglio degli stipendi degli atleti è «inevitabile» perché la crisi economica è generale, non solo dello sport. Per il capitano dell'Italbasket Gigi Datome, senza sicurezze «bisognerà pensare a come affrontare la prossima stagione, perché comunque la vita non sarà più la stessa e neppure lo sport». L'azzurro, punto di forza del Fenerbahce campione d'Europa, vive l'emergenza coronavirus dalla Turchia. «Qui, come in altri paesi, siamo un po' in ritardo, rispetto a quello che è successo in Italia - dice - Sembra un film già visto. Qui non ci sono ancora restrizioni, non c'è lockdown, ma tante persone, vedendo quello che sta succedendo in tutto il mondo, hanno deciso di stare a casa. Personalmente la vivo stando in casa e cercando di rispettare le regole».

«Tornare a giocare in estate? Penso che ci dovranno essere delle sicurezze per poter pensare solo alla pallacanestro - dice - Se, supponiamo a luglio, saremo nelle condizioni di poter giocare, di poterci allenare e di viaggiare, se le persone potranno venire a vederci nei palazzetti, allora potremmo riprendere a giocare, e lo vorremmo tutti. Se non ci saranno queste condizioni bisognerà pensare a come affrontare la prossima stagione, perché comunque la vita non sarà più la stessa e neppure lo sport».

Per Datome il taglio degli stipendi degli atleti è «inevitabile». «Noi non ci stiamo più allenando e non stiamo più giocando, mentre i club hanno perso le entrate dai botteghini e dai diritti tv - sottolinea l'azzurro - Basta vedere che cosa sta succedendo nel mondo per rendersi conto che lo sport non è l'unico settore che sta subendo un danno economico».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA