Caos Napoli: indaga la procura, in fuga le mogli dei giocatori

IL CASONAPOLI Mere coincidenze o intimidazioni vere e proprie? La Procura di Napoli scende in campo ed avvia accertamenti per capire se le tensioni in casa azzurra siano da mettere in relazione con gli ultimi inquietanti episodi che hanno preso di mira i giocatori azzurri. Prima l'effrazione e il tentativo di furto, venerdì scorso, in casa Allan, poi il furto subìto domenica dalla moglie del centrocampista azzurro Zielinski. Al momento - secondo quanto emerge - non si sarebbe in presenza di una strategia finalizzata a intimidire i giocatori...