CANTIERE-MANCINI: OLANDA, TEST FUTURO `

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA PARTITAItalia-Olanda è una classica del calcio mondiale, ma le nobili sono veramente decadute. Dopo 60 anni, gli azzurri mancano dal Mondiale (agli Europei l'ultima assenza è datata '92), gli orange non si erano qualificati già Francia 2016, escono direttamente ai gironi, di nuovo terzi. Peraltro, se l'Italia era stata eliminata al primo turno mondiale, con Prandelli, come pure con Lippi, gli olandesi venivano dal terzo posto in Brasile, sui padroni di casa, e dal titolo di vicecampioni del mondo, in Sudafrica. Unico squillo azzurro nel...