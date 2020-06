ROMA La premiazione fai da te, gli effetti cromatici sugli spalti (solo per gli spettatori televisivi), il silenzio malinconico che ormai ci sta addosso, e alla fine (purtroppo) ci facciamo anche l'abitudine, le voci di dentro, i rimbombi (l'ugola smemorata di Sergio Sylvestre, che dimentica un pezzo di testo dell'inno d'Italia prima dell'inizo del match), gli ospiti illustri, i vari rappresentanti di Figc e Lega, Mancini, Gravina e De Siervo, più i presidenti delle due squadre, tutti seduti in tribuna come in un salotto di casa. Questo il contorno in maschera e senza assembramenti (solo in campo, quelli sì) della finale di Coppa Italia, nell'Olimpico che riapre dopo tre mesi e mezzo abbondanti (era 29 febbraio, Lazio-Bologna), tra il Napoli e la Juventus. E' un calcio nuovo, diverso, si va dicendo, almeno per quello che c'è esternamente e per come lo si vive da fuori. C'è un protocollo da rispettare e ne prendiamo atto, aspettando tempi migliori, magari con le gente dentro a fare rumore, ad annullare le grida del Buffon di turno, in tribuna si sente forte il suo vocione, in campo le sue mani sono quelle di un tempo, a quanto pare, almeno in partita, ai rigori non riuscirà ad opporsi e gli sfuggirà la sua sesta Coppa. Cambia il calcio e alla fine non vince la Juve. Cambia davvero, forse. Passa il Napoli, dopo i calci di rigore e dopo una più che dignitosa partita, giocata con intelligenza nei due tempi. Il primo trofeo italiano post Covid se lo porta a casa Gattuso, che ha versato lacrime (per la morte della sorella) prima di ricominciare il lavoro sul campo e convincere i suoi che si poteva. Anche contro il maestro Sarri, che dovrà ancora contare le sue otto promozioni in Italia ma ancora nessun titolo vero (gli resta lo scudetto, ma ora anche la Lazio sa che si può), persa anche la Supercoppa con la Lazio. Il Napoli vince la sua terza coppa all'Olimpico: Gattuso si aggiunge a Mazzarri e Benitez. Napoli in festa, la città; all'Olimpico esultanza composta, come da protocollo. Sarri si dispera per gli errori di Dybala e Danilo, è Milik a segnare il rigore decisivo.

COLPI

Ma c'è stata anche una partita all'interno di questo contorno spettrale. Forse le squadre non si accorgono di ciò che (non) c'è intorno e giocano a calcio, quantomeno ci provano. Ed ecco che un errore (Callejon) rischia di diventare un assist per Ronaldo (pessimo nei 90'), che si fa ipnotizzare da Meret (il portiere di scorta è bravo e forse proprio di scorta non è), succede che Buffon a 42 anni vola per deviare prima una punizione gioiello di Mertens (poco protagonista in generale ma almeno festeggia rinnovo e Coppa) e poi una botta ravvicinata di Demme. Sarri ci ripensa e usa il suo 4-3-3, lasciando da parte il 4-4-2 sperimentato il giorno prima. Douglas Costa e Ronaldo funzionano poco, Pjanic danza ma non si scatena e la manovra, seppur sempre sotto controllo, spesso è prevedibile. Il Napoli tende a nascondersi, ma poi riparte sempre e i quattro bianconeri là dietro ogni tanto vanno in difficoltà. Diversa è la ripresa, con la Juve, come contro il Milan, in calo fisico e la squadra di Gattuso, protagonista di qualche iniziativa in più. Strategia che si conferma anche dopo i cambio: fuori Mertens e dentro Milik, che rischia di sbloccare la partita, così come alla fine è Elmas a colpire un palo, poteva essere la fine di tutto, prima dei maledetti rigori. che Sarri non fa tirare ai suoi rigoristi: sostituiti. Errore.

Alessandro Angeloni

