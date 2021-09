Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA CAPOLISTANAPOLI E adesso chiamatelo pure rullo compressore. Il Napoli ingrana la sesta (vittoria consecutiva) e torna in vetta al campionato. Gli azzurri proseguono il percorso netto liquidando la pratica Cagliari senza alcuna difficoltà. Un gol in avvio dello scatenato Osimhen, poi tocca pure al capitano Lorenzo Insigne che su rigore chiude i conti firmando il 2-0. Il risultato sta addirittura stretto al Napoli che domina per tutta la...