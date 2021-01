RUGBY

Costretto a saltare le due partite di Challenge Cup con Agen e Stade Français a causa della sospensione delle coppe europee, il Benetton tornerà in campo sabato, contro il Munster, nel recupero del match di Pro14 non disputato il 7 novembre. Una sfida complicata, non l'ideale per una squadra alla ricerca della prima vittoria in Pro14 e reduce da due sconfitte nel derby con le Zebre. «Sono state due sconfitte che non ci hanno aiutato, in tutti i sensi ammette Niccolò Cannone, seconda linea del Benetton e della nazionale in ogni caso queste due partite ci hanno fatto capire parecchie cose, per il Benetton è stata una severa lezione che comunque potrà tornare utile nel seguito della stagione».

Anche questa sosta forzata non vi ha aiutato.

«No, però non dobbiamo considerare questo periodo come tempo perso. Abbiamo potuto fare un buon lavoro, curare alcuni dettagli che ultimamente non sono andati come avremmo voluto, inoltre, con le dovute attenzioni, abbiamo potuto stare assieme come gruppo, cosa che in un periodo come questo è stata importante».

Secondo lei una vittoria in questo momento quanto conterebbe?

«Tantissimo, ci farebbe molto bene, sia mentalmente e sia come squadra, ci manca vincere e finchè non ci riusciremo sarà una cosa che ci porteremo sempre appresso».

Come avete reagito all'addio anticipato con Kieran Crowley?

«Sicuramente siamo dispiaciuti per lui, la società però ha scelto in tal modo e dobbiamo attenerci a questa decisione; comunque, continueremo tutti a dare il massimo fino alla fine della stagione, non molleremo un attimo restando uniti fino all'ultimo minuto».

È imminente la scelta del primo gruppo per il Sei Nazioni da parte di Franco Smith.

«Chiaramente la speranza è far parte di questo gruppo e poter dare un contributo importante. Penso che anche per la nazionale valga quanto detto sul Benetton, ovvero che una vittoria sarebbe una spinta molto importante, una sorta di sblocco».

Che obiettivi vi ponete?

«Penso che la strada indicata da Smith sia quella giusta, stiamo lavorando bene, anche se magari non tutto riuscirà da subito, c'è un bel gruppo e tra noi c'è molta coesione. Ripeto, anche per l'Italia un risultato positivo potrebbe essere cosa importante».

Personalmente quali sono i suoi pensieri?

«Il mio obiettivo primario è quello di giocare, accumulare minutaggio e contribuire a portare questa squadra a ottenere dei risultati positivi».

Negli ultimi giorni si è parlato più di suo fratello Lorenzo. Cosa ne pensa di quanto accaduto?

«Non vorrei parlare di questo, sono fatti che lo riguardano, lui sa come sono andate effettivamente le cose: io sono io, lui è lui».

Nella prossima stagione giocherete assieme a Treviso, magari Lorenzo come permit?

«Non lo so, anche perché Lorenzo ha un altro anno di contratto col Petrarca. Tra di noi non parliamo tanto di queste cose».

