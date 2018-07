Can aspetta CR7: «Un sogno averlo»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

QUI JUVELa Signora si è ripresentata ai suoi tifosi nell'inedita cornice della Continassa, sede del nuovissimo centro sportivo bianconero, tra sogni di grandezza e legittime ambizioni. Complice il caldo e l'assenza dei reduci dal mondiale che per qualcuno non è ancora finito (Mandzukic, Pjaca e Matuidi) non c'è stato il bagno di folla, tuttavia c'era eccitazione nell'aria per motivi riassumibili in un monosillabo: CR7. L'attesa per l'arrivo alla Juve del Pallone d'oro è febbrile anche nel suo paese: dal Portogallo sono giunti a Torino 4...