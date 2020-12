CAMPIONATO

Una serie A anomala, senza tempo per allenarsi, né prima (zero precampionato, mai successo), né durante (per via dei tempi compressi, del calendario stritolato fra coppe e nazionali). Senza pubblico, tanti infortuni, e squadre a volte incomplete, dopo un'estate breve e frettolosa. Sarà per questo, o perché vincere sempre è impensabile e impossibile, ma per la prima volta dopo nove anni la Juventus non è, oggi, la favorita e, fra le migliori, sembra la più confusa, incompiuta. La vera, prima differenza è questa.

La seconda è che, dopo un decennio di digiuno, distacchi abissali, brevi illusioni e crolli rovinosi, le milanesi sono tornate. Con 14 giornate alle spalle si intravvede un lungo derby scudetto fra Milan e Inter e una Juve costretta a osservare, remare nelle retrovie, forse persino a lottare per difendere la zona Champions. E, allora, le domande per l'anno che verrà sono sostanzialmente due: 1) Esistono obiettivamente margini di recupero per questa Juve?; 2) E, se la risposta fosse no, chi sarà ad abbattere la dittatura?

I PRECEDENTI

Molti juventini si aggrappano ai precedenti e ricordano che nel 2015-2016 il quinto scudetto consecutivo, il secondo di Allegri, arrivò dopo una partenza disastrosa: meno 11 dalla vetta alla 10. giornata, prima dell'incredibile serie di 15 vittorie consecutive. Oggi i punti di distacco sono dieci e, con una gara da recuperare, potrebbero essere sette. Teoricamente il tempo c'è ma con alcune non trascurabili differenze: 1. Quella del 2015 era una Juve collaudata, sicura di sé, con il blocco della grande difesa nel pieno della maturità, un allenatore che aveva già vinto due titoli allo Stadium e uno col Milan: bastò una scintilla (il derby vinto col Toro al 93') per riaccendersi. Invece oggi la Juve non sembra così organizzata, non si intravvede lo stesso spirito, né un gruppo capace di interpretarlo, ha un organico scombinato, un centrocampo non all'altezza, un tecnico esordiente, è insomma in comprensibile e umanissima transizione; 2. Ad eccezione del Napoli, le differenze cinque anni fa erano chiare, e anche la squadra di Sarri, nonostante un Higuain straordinario, una volta raggiunta e sorpassata dopo lo scontro diretto, piano piano si affievolì.

DIVARIO COLMATO

Oggi la concorrenza è altra cosa, le milanesi hanno quasi colmato il gap tecnico, in più ci credono e mordono le partite con la fame di chi non vince nulla da un'eternità, a differenza dell'inevitabile, anche se inconscio, appagamento di chi domina da un decennio, ambiente compreso. E, infine, l'aria pesante che si avverte attorno ai campioni: dal caso Napoli al caso Suarez, da qualche chiaro danno arbitrale alla discussione attorno alla bestemmia di Buffon: tutto sembra contribuire a togliere il respiro alla Juve.

RISCOSSA MILANO

E, dunque, se davvero sarà Milan-Inter fino alla fine chi ha più possibilità di arrivare a festeggiare? Il Milan, va detto, è la vera sorpresa: dell'Inter, dei suoi acquisti fatti su misura per passare subito all'incasso, del suo allenatore vincente e coinvolgente, si sapeva tutto, e che fossero i nerazzurri l'anti-Juve era scontato fin dall'inizio. Più stupefacenti invece il Milan e Pioli, nel quale credevano in pochi, per come tiene il passo anche senza Ibra e tanti infortunati. E' una squadra giovane e abbastanza nuova in fondo, e quando non c'è lo svedese - senza leader riconosciuti, eppure risponde colpo su colpo, gioca bene e con facilità, ha buonissima tecnica media, è leggera nell'animo e nella trama, lotta anche quando sembra sfinita. Durerà?

L'Inter è l'opposto. Non gioca quasi mai bene, ma è piena di forza, di giocatori importanti e decisivi, esperti, fatti e finiti. Ha un passo pesante ma anche per gli avversari, una specie di trattore che alla fine in qualche modo ti spiana. Ha vinto sette partite di fila, ha ricambi in tutti i ruoli, ha la testa solo alla serie A, la giusta cattiveria, la coppia di attacco migliore, un allenatore che vuole vincere lo scudetto con tutto se stesso. Dovessi scommettere lo farei sull'Inter e l'unico dubbio potrebbe essere proprio l'ansia da vittoria obbligata di Conte. Se la controlla, difficile che fallisca.

Claudio De Min

