Campionato- spezzatino: derby d'Italia di venerdì

IL CALENDARIODerby d'Italia di venerdì. È questa una delle novità emerse ieri, dopo che la Lega Calcio ha diramato gli anticipi e i posticipi di serie A fino alla 16ª giornata, programmando tutte le date fino a Natale. Un campionato-spezzatino che in certi casi avrà 8 orari diversi nell'arco di un'unica giornata. A cominciare dal prossimo turno dopo la sosta per le nazionali, distribuito in 3 giorni: si comincia alle 15 di sabato 15 settembre con Inter-Parma e si finisce alle 20,30 di lunedì 17 con Spal-Atalanta. In mezzo altre 6...