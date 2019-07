Campionato al via il 24 e 25 agosto: 5 soste e 3 turni infrasettimanali

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

tra poco più di un mese scatta la Serie A. La Lega calcio ha ufficializzato ieri le date del calendario per la stagione 2019-2020. Il primo turno andrà in scena domenica 25 agosto, con i normali anticipi previsti sabato 24. Ci saranno 3 turni infrasettimanali di mercoledì (25 settembre, 30 ottobre e 22 aprile). Per quanto riguarda le soste saranno 5: l'8 settembre, il 13 ottobre, il 17 novembre e il 29 marzo per gli impegni delle squadre nazionali più la sosta del 29 dicembre con ripresa il 5 gennaio 2020. È già finito dunque...