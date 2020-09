CAMPIONATI

Sabato 15 febbraio, ultimo turno del Top 12 di rugby giocato prima del lockdown e dell'annullamento del campionato, senza assegnare scudetto e retrocessioni. Sabato 17 ottobre, turno iniziale della nuova stagione di Coppa Italia (Rovigo detentore), 31 ottobre via al campionato, ristrettosi a Top 10 per le dolorose rinunce di San Donà e Medicei. In mezzo 8 mesi di stop per pandemia, dopo i quali finalmente il rugby italiano riparte. Oggi i calendari.

È l'esito del consiglio federale che ha varato date e formule della stagione domestica post lockdown. Un passo atteso da tutti. Possibile grazie alla rimozione di un'anomalia, o al superamento di un paradosso, tutto italiano. La Federazione italiana rugby (Fir) considera dilettante il movimento dalla Nazionale e dal Pro 14 (Benetton, Zebre) in giù. Però per disputare le partite imponeva finora al Top 12 il protocollo Covid dei professionisti (Pro 14). Un protocollo impraticabile per costi e obblighi sanitari.

Ora ha adottato un protocollo Covid per dilettanti più abbordabile. Ad esempio niente tamponi, ma esami sierologici, meno costi, a giocatori e staff, dando un contributo per le spese. Così l'attività anche a questo livello può ripartire. Con le cautele del caso, i dubbi sulla presenza del pubblico (ma ce n'è così poco che la questione apre un altro paradosso) e un'importante appendice. Oggi il proseguimento del consiglio deciderà la regola per assegnare titoli, promozioni e retrocessioni anche in caso di nuovo stop dei campionati. In modo da non stare due stagioni con gli albi d'oro vuoti.

ALTRI TORNEI E GIRONI DI COPPA

Per quanto riguarda gli altri tornei, ecco le date di partenza: serie A donne 18 ottobre, serie A uomini 8 novembre; serie B, C e Under 18 élite 15 novembre.

I gironi della Coppa Italia: 1) FemiCz Rovigo, Viadana, Valorugby, Mogliano, Lyons; 2) Argos Petrarca, Fiamme Oro, Lazio, Calvisano. Gare di sola andata, le due prime in finale il 14 marzo.

Ivan Malfatto

