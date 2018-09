Campionati italiani: sprint da primato di Pellegrino

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SCI DI FONDOUDINE (bt) Federico Pellegrino non fallisce il primo obiettivo stagionale, ovvero la conquista del titolo della sprint ai Campionati italiani estivi di sci di fondo a Forni Avoltri. Il vicecampione olimpico della specialità si conferma quindi anche sugli skiroll, l'attrezzo utilizzato dagli specialisti degli sci stretti quando non c'è la neve, precedendo Francesco Becchis e Maicol Rastelli. Questa gara nella bella struttura dell'Alto Friuli si è trasformata in una festa in famiglia per il poliziotto valdostano, il più ricercato...