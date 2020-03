RUGBY

Dopo la chiusura anticipata della stagione a causa dell'emergenza Coronavirus il rugby conta i danni. Il consiglio federale nella seduta di mercoledì, con all'ordine del giorno il bilancio preventivo, dovrebbe affrontare le misuredi sostegno ai club. Il Palc, movimento, nato in Veneto, di opposizione alla gestione Gavazzi, chiede un segnale forte: «In una situazione di eccezionale gravità ci si aspetterebbe la costituzione di una unità di crisi in grado di guardare ai problemi a 360 gradi partendo da una riprogrammazione economica che liberi risorse a favore del movimento». Il documento di Pronti al cambiamento a cui fanno riferimento i consiglieri federali Roberto Zanovello ed Erika Morri, aggiunge: «Non basta sospendere la stagione sportiva, bisogna trovare delle soluzioni che diano qualcosa in più di una speranza ai presidenti, ai tecnici e agli atleti per ripartire di slancio . La federazione con un budget di oltre 40 milioni ha il dovere di farlo». Segue un lungo elenco di proposte tra cui il congelamento dei contributi (o di parte di essi) alle franchigie visto lo stop fino alla prossima stagione, la creazione di un fondo di almeno 5 milioni a favore di club, una spendig review per i costi fissi Fir, prestiti agevolati all società, eliminazione delle tasse federali.

