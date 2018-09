CAMILLA ALESSIO ARGENTO MONDIALE

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CICLISMOUn argento inatteso e per questo ancora più bello quello della padovana Camilla Alessio, prima medaglia italiana dei Mondiali di Innsbruck. «E dire che il mio obiettivo era avvicinare la top ten, visto che è stata la mia seconda prova contro il tempo dell'anno e questa bici l'avevo utilizzata solo in un'altra occasione», dice ancora incredula la classe 2001 di San Martino di Lupari, seconda nella cronometro Juniores a 680 dall'olandese Rozemarijn Ammerlaan, entrambe al primo anno nella categoria. Una prova tutta in crescendo quella...