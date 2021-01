Cambia la competizione, cambiano parecchi interpreti, ma non il verdetto: tre giorni dopo il successo in campionato, il Milan batte il Torino anche nel primo degli ottavi di finale di Coppa Italia anche se servono i calci di rigore, nei quali sono determinanti l'errore di Rincon e la trasformazione del 5-4 definitivo di Hakan Calhanoglu. I rossoneri ora attendono gli avversari nei quarti (da affrontare nella seconda finestra del torneo nel mese di gennaio) dalla sfida odierna tra Fiorentina e Inter. Rispetto al match di campionato di sabato, però, il Milan è meno pungente, impegnato nei primi 45' a reinserire nel meccanismo Zlatan Ibrahimovic, titolare dopo oltre 50 giorni. Ma è senza lo svedese, nel secondo tempo dei regolamentari, che la capolista mostra il meglio, andando più volte vicina al gol. Tuttavia è con Ibra che giocherà lunedì a Cagliari, perché sarà l'unico attaccante a disposizione (Leao è squalificato, Rebic è positivo al Covid-19). Il Milan dovrà riabituarsi a giocare con un attaccante che arretra per giocare di sponda, e non con una punta Leao che attacca la profondità e contro il Toro si fa trovare sulle giocate in verticale di Brahim Diaz (recuperato all'ultimo come Tonali) e Calhanoglu, però non basta per sfondare. Il Milan conquista i quarti in cui utilizzerà ancora Tatarusanu, bravo a parare il rigore di Rincon, e in più non ci sarà Gigio Donnarumma, espulso dalla panchina per proteste - inizia con un turnover consistente ma non quanto quello del Toro: Pioli cambia cinque titolari, i granata ben otto, ma restano ugualmente passivi, come in questi primi mesi di stagione.

SI RIVEDE MUSACCHIO

Il Milan rispolvera Musacchio dopo oltre dieci mesi, e l'argentino può tornare utile ora che l'acquisto di Simakan è quantomeno a rischio per l'operazione al ginocchio del difensore dello Strasburgo, mentre il piano B potrebbe essere Tomori del Chelsea. Mentre in uscita, resta viva la pista per Andrea Conti alla Fiorentina. Milinkovic-Savic, in porta per un Sirigu a riposo nel giorno del 34° compleanno, non rischia tanto in avvio, anzi è più brillante il dirimpettaio Tatarusanu, che blocca facilmente il tiro di uno Zaza isolato in avanti e soprattutto devia con un bel tuffo il sinistro a girare di Gojak. L'unica chance milanista nel primo tempo è con Ibrahimovic, che però spara sopra la traversa da buona posizione su lancio di Calabria. A metà gara lo svedese, dopo il solito numero di sponde e di sgridate ai compagni che sbagliano, resta in spogliatoio così come Castillejo, di nuovo deludente, e con Calhanoglu e Hauge, e con Leao centravanti, il Milan cambia marcia, ma non sblocca la partita. Il portoghese spreca al 50' tirando sul portiere in uscita, poi diventa assedio: al 57' Calabria tira su Milinkovic-Savic, su cross del positivo Kalulu, e sulla ribattuta Dalot svirgola e colpisce il palo. Imitato due minuti dopo da Calabria, che devia sul montante il cross del portoghese. Mancano anche due rigori, al 49' per l'intervento di N'Koulou su Brahim Diaz, e soprattutto al 68' sul placcaggio di Milinkovic-Savic, dopo un controllo sbagliato, su Leao (e da qui nasce l'espulsione di Donnarumma). E infine all'86' Diaz alza sopra la traversa sul favoloso assist di Calhanoglu. Il turco, allora, la risolve in proprio, ma ai rigori.

Loris Drudi

