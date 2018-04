CALHANOGLU SEGNA E CREA IL MILAN VA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Segnali di ripresa per il Milan che ritrova la vittoria dopo 6 partite e non perde terreno nella corsa all'Europa League. Al Dall'Ara i rossoneri s'impongono sul Bologna con qualche sofferenza nel finale, dopo aver chiuso sul 2-0 il 1° tempo letteralmente regalatogli dai padroni di casa. La sfuriata di Gattuso alla vigilia è servita almeno in parte, visto che la sua squadra ha avuto un atteggiamento assai diverso rispetto a quello mostrato nella precedente uscita contro il Benevento, il punto più basso toccato sotto la sua gestione. Come...