CALHANOGLU RIALZA IL MILAN

MILANO Primi 3 punti per il Milan di Giampaolo che batte 1-0 il Brescia, ben disposto in campo e più volte insidioso nel 1° tempo. A far sorridere il Diavolo è Calhanoglu, riuscito a sbloccare il risultato al primo affondo dei padroni di casa che faticano per lunghi tratti e solo nel finale legittimano il vantaggio. Il nuovo allenatore rossonero lascia inizialmente in panchina Piatek, preferendogli André Silva che agisce da punta centrale spalleggiato da Castillejo e Suso. Quest'ultimo avvia l'azione del vantaggio con il traversone sul...