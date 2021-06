Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

CALCIOMERCATOMILANO Donnarumma e Calhanoglu salutano il Milan. Si sapeva che sarebbe finita così, ma il giorno in cui tutto questo si è trasformato in realtà ha comunque riaperto una ferita non ancora rimarginata in casa rossonera. «Abbiamo fatto il massimo per trattenere Hakan. Gigio, invece, voleva uscire dalla sua zona di comfort», ha provato a spiegare Scaroni, presidente del Milan che esce doppiamente sconfitto perdendo due...