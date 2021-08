Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

CALCIOMERCATOMILANO Ultime ore di calcio mercato con Juventus e Napoli tra le più attive. Dopo l'addio a Cristiano Ronaldo e il brutto avvio di stagione i bianconeri cercano il colpo per risollevare morale e prospettive: oltre all'arrivo di Kean (che ha svolto le visite di rito al J Medical, in attesa dell'ufficializzazione), la Juve non ha perso le speranze di arrivare a Mauro Icardi. Altri tentativi sono stati fatti in questa domenica:...