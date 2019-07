CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CALCIOMERCATOMILANO Tra incontri, clausole, rilanci e conferme, il mercato balla sulle punte. Lo sa bene l'Inter, in pressing per Lukaku nonostante la resistenza del Manchester, deciso a non fare sconti sugli 80 milioni richiesti e supportato dal proprio allenatore: «Siamo lo United e non abbiamo bisogno di vendere», le parole di Solskjaer alle quali la stampa d'oltremanica ha dato ampio risalto. I nerazzurri però non demordono, come testimonia il blitz di Ausilio che ieri è volato a Londra e oggi incontrerà gli emissari dei Red Devils,...