CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CALCIOMERCATOMilano torna al centro del mercato. A San Siro sono ore calde su entrambi i fronti, tra la V2 di Spalletti e il nuovo centravanti del Diavolo. Ma andiamo con ordine: mentre l'Inter ha trovato l'accordo sia con l'Atletico Madrid per Vrsaljko (operazione da 24 milioni tra prestito e riscatto, oggi le visite mediche del difensore croato) sia col Bayern per Vidal (altro prestito con diritto di riscatto che diventerà ufficiale dopo il prolungamento del contratto del cileno coi bavaresi, in scadenza l'anno prossimo), il Milan ha...