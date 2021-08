Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

CALCIOMERCATOMILANO Simone Inzaghi è pronto a riabbracciare il suo gioiello. Joaquin Correa è infatti ormai un giocatore dell'Inter, dopo la chiusura dell'affare tra il club nerazzurro e la Lazio. L'attaccante argentino classe 1994 è arrivato a Milano in serata per le visite mediche di rito, prima della firma sul contratto: una corsa contro con il tempo con l'obiettivo di farlo sedere almeno in panchina domani al Bentegodi nell'anticipo...