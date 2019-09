CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CALCIO SERIE DSpenta e senza idee per un'ora di gioco, l'Union Feltre cambia faccia con i cambi e porta a casa tre punti pesanti nella trasferta di Chions. Incredibile l'epilogo allo stadio Tesolin. I ragazzi di Andreolla vanno subito sotto e subiscono il 2-0 all'inizio della ripresa ma riescono a trovare la lucidità per reagire con due tiri da fuori area e un'incursione vincente nel recupero. Se non rasenta la perfezione, perlomeno la mezz'ora finale regala tutte le soddisfazioni che erano mancate nei primi 60'.IL CONFRONTOIl Feltre, ancora...