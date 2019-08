CALCIO SERIE D Partita dai due volti quella giocata ieri fra il Belluno e i trentini

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CALCIO SERIE DPartita dai due volti quella giocata ieri fra il Belluno e i trentini del Dro Alto Garda: brutta e noiosa nel primo tempo, più bella nella ripresa. Gli ospiti, pur non offrendo molto, almeno nel primo tempo, hanno fatto un'impressione migliore dei padroni di casa che, al contrario, sono risultati per lunghi tratti privi di idee e soluzioni. Secondo tempo a parti invertite: meglio il Belluno e finale che rispecchia l'andamento della partita: 1-1. Anche se il mister gialloblu recrimina.LA CRONACAIl primo pericolo è per il...