Non si ferma la serie nera del Mestre che perde 4-2 in casa contro l'ultima in classifica, il Chions, dopo le sconfitte con Campodarsego e Cartigliano. Il Mestre paga senza dubbio, anche in questa occasione, le assenze, in particolare quelle di Brentan e Fabbri, squalificati, e di Fabiano, Granati, Frison e Fasolo, acciaccati. Non solo: il Chions, dopo 13', si fa trovare in vantaggio 2-0, consentendo alla squadra di Rossitto di gestire al meglio la gara; inoltre, il Mestre subisce oltremisura alcune decisioni arbitrali fortemente contestate da mister Zecchin, espulso sul finire della partita.

AVVERSARI IN RIPRESA

Il Chions per contro dimostra di essere una squadra in ripresa, destinata a farsi valere nel prosieguo del girone di ritorno. La cronaca. Gli arancioneri, con 9 under in campo, si schierano con il classico 3-5-2: Brigati, Fido e Varotto si posizionano davanti a Secco; a centrocampo, De Leo, Corteggiano e Casarotto, con Santo e Brevi larghi; in attacco, la coppia Telesi-Sacco. Speculare lo schieramento dei pordenonesi, efficaci soprattutto dalla trequarti in avanti grazie all'intraprendenza di Oubakent e Valenta. Per il Mestre, inizio choc; al 10' Variola su calcio d'angolo la mette in mezzo senza troppe pretese, Secco esce dai pali e tenta la deviazione, ma la palla arriva a Valenta che spara dall'altezza del calcio di rigore e indovina la rete, complice una leggera deviazione di Corteggiano.

Al 13', nuovo calcio d'angolo per gli ospiti: questa volta Variola opta per il cross basso, Cavallari arriva dalle retrovie e tenta ugualmente il colpo di testa da centro area, trovando così la rete. Il Meste sbanda e Zecchin ordina ai suoi di rimescolare le carte, Corteggiano va in difesa, esce Sacco ed entra il nuovo acquisto Forte che al 29' riduce le distanze: Corteggiano passa in profondità per Telesi che riceve palla e la smista verso Forte, la difesa del Chions non lo blocca, il bomber entra in area a fa secco Moretti.

UN'ALTRA TEGOLA

Al 35' altra tegola per il Mestre, che perde Fido in difesa; al suo posto Tiepolato, con Casarotto che arretra in difesa. E proprio Casarotto all'8' della ripresa tocca in area il nuovo entrato Spader: per l'arbitro è rigore che Torelli realizza nonostante Secco ne avesse intuito il tiro alla sua sinistra. Al 15' il Mestre accorcia di nuovo le distanze: Telesi batte un corner da destra, la palla arriva in area, Forte la arpiona e tira al volo sul secondo palo, trafiggendo di nuovo Moretti. Al 27' il Chions centra il palo con un fendente di Torelli, sulla ribattuta di Spader il miracolo lo fa Secco. Dal 44', Mestre in dieci dopo l'espulsione di Casarotto per fallo su Spader lanciato a rete.

Al 45' punizione di Spader, la palla finisce contro la barriera, l'arbitro vede un tocco di mano di Crescente e assegna il rigore: Urbanetto tira dal dischetto, Secco intuisce, vola a sinistra e devia. Lo stesso Urbanetto al 48' si riscatterà segnando in contropiede il gol che fissa il risultato sul definitivo 4-2 per il Chions.

Alessandro Ovizach

© RIPRODUZIONE RISERVATA

