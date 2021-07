Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

CALCIO. SERIE DMercato in fibrillazione con diversi colpi, nella campionato di serie D di calcio. La stagione inizierà con la Coppa Italia il 12 e il campionato il 19 settembre, perciò il raduno dei club può concretizzarsi in agosto (prima settimana) e non da fine luglio.Il Delta Porto Tolle si muove, come d'abitudine in silenzio e senza fornire dettagli, anche se si registrano (visti gli annunci di altri club) diversi movimenti in uscita....