Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

CALCIO SERIE DIl Mestre, in trasferta contro il Trento capolista, si complica la vita dopo cinque minuti dal fischio d'inizio, recupera lo svantaggio, va di nuovo sotto al declinare della ripresa, raddrizza ancora il match nei minuti di recupero e alla fine rischia di far sua l'intera posta, con il Trento che porta a casa la ghirba grazie a un intervento risolutivo in extremis del proprio portiere contro un tentativo sotto misura di Casarotto...