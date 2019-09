CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CALCIO SERIE DIl Cobra è in forse e occhio a Salvadego. Alla vigilia di Belluno-Cjarlins (fischio d'inizio alle 15; arbitra Deborah Bianchi di Prato) De Agostini guarda l'Union Feltre, imbastisce la formazione e si spolvera di dosso l'emozione degli ex. «Sono a Chions - risponde il tecnico del Belluno mentre sta seguendo l'anticipo poi vinto dai cugini - l'Union è sotto di due, è dura».Il Belluno come sta?«Bene. Non sono solo i risultati a plasmare l'umore, la sconfitta di Porto Tolle non è una sconfitta per cui essere tristi. Abbiamo...