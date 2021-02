CALCIO SERIE D

Finisce senza reti un derby che entrambe le formazioni avrebbero potuto vincere. Molto tatticismo per quanto concerne la prima frazione di gioco con nessun lampo sino al 40', più ritmo e brillantezza nella ripresa nella quale anche i rodigini hanno puntato all'intera posta. Mister Andreucci deve fare a meno degli squalificati Djuric ed Erman ed il suo 4-3-3 prevede la presenza a centrocampo di Cuomo che al suo fianco ha Stalla e Trento, i centrali difensivi sono Pastorelli e Ballarin, Martino e Biolcati sulle corsie laterali, Madiotto-Gioè-Melandri davanti. 4-4-2 per il Delta con Barone e Raimondi di punta ed il talentuoso Cicarevic che funge molto da trequartista visto che è sempre a ridosso dei compagni della linea avanzata. Martino si deve preoccupare molto della spinta di Acquistapace, ospiti che si fanno preferire nel palleggio che parte addirittura dalla linea dei difensori con Moretti e con Mboup che si propone sempre come uomo in più per poi velocemente ripiegare su una marcatura costante a uomo su Gioè. I granata sono quasi costretti al gioco di rimessa ma non riescono ad azionare i terminali offensivi, nella corsia di sinistra Biolcati non prende tantissime iniziative e la stessa cosa vale per Stalla nel traffico del centrocampo. Il primo tiro in porta si verifica al 43', Cicarevic alto, ma un minuto più tardi i granata colpiscono due traverse nella stessa azione: prima con un colpo di testa di Martino, sugli sviluppi di un corner battuto sul primo palo e deviato in torsione, poi sul proseguo dell'azione con la palla scodellata per Gioè che di testa scheggia il legno. Nella ripresa due cambi per i granata che inseriscono Ndreca e Porcino al posto di Stalla e Melandri: sono le prime prove per avere un maggiormente brillante 4-3-2-1 che si accentuerà successivamente anche con gli ingressi di Valentini e Nappello. Pericoloso il Delta al 10' : Barone assicura la sponda per Raimondi che, prima di entrare in area, tenta il tiro a giro ma la sfera esce. Al 18' Pellielo, buono il suo inizio ripresa, crossa per Barone che tenta l' intervento acrobatico ma mette fuori di suola. La risposta dei granata li vede vicinissimo al gol: stacca di testa Gioè e, a Mascolo battuto, Cavallini interviene sulla linea a liberare. Nappello due minuti dopo il suo ingresso, si accentra per liberare un destro che Mascolo mette in angolo. La contesa si anima nel finale con un pallone spinto in rete da Pastorelli reo però di avere caricato il numero uno deltino in uscita. Al 90' anche Ndreca tenta la conclusione da fuori area ma trova sempre Mascolo attento. NeL Recupero il Delta disegna l'azione che avrebbe potuto rappresentare il colpaccio e i protagonisti sono i due nuovi entrati Strada e Trajkovic: palla difesa molto bene sull'ala destra da Strada e poi morbidamente filtrata per Trajkovic che apre troppo il compasso e mette fuori sul palo lontano.

Marco Lanza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA