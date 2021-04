Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

CALCIO SERIE BVenezia verso la Serie A, tutto in poco più di un mese con lo sgambetto alla Reggina come primo passo. A quasi due settimane dal 4-1 di Monza il team lagunare vuole confermarsi in trance agonistica e conquistare altri tre punti, stasera al Penzo (ore 19, diretta su RaiSport) al via del rush finale delle ultime otto giornate della regular season di Serie B. Gli arancioneroverdi partono da un quinto posto (49 punti, rispetto ai...