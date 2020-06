CALCIO SERIE B

TRIESTE Non sono bastati i mesi di quarantena, le incertezze sulla ripartenza del campionato e i nervosismi dell'ultima settimana causa la positività di Felicioli, con l'incognita di sapere se ieri sera si sarebbe giocato o meno. Ad aggiungere adrenalina sul derby tra Pordenone e Venezia (giocato allo stadio Rocco di Trieste) è stata la partita stessa, giocata a buona intensità con la squadra di Dionisi che ha sprecato l'occasione di vincere e quella di Tesser che ha provato a pungere, resistendo agli assalti dei lagunari dopo essersi ritrovata in dieci dal 52'.

VIGILIA DI TENSIONI

Venerdì sera, ottenuto il via libera a giocare, il Venezia si era scagliato contro Figc e Lega B puntando il dito sulle lacune organizzative della ripresa del campionato, ma la minaccia di non giocare contro il Pordenone non ha avuto seguito nei fatti. «Cos'è cambiato? Ne riparliamo dopo la partita» così il ds Fabio Lupo nel pomeriggio. In mattinata all'Hotel Ambasciatori di Mestre, sede dell'isolamento arancioneroverde, capitan Modolo e tutti i giocatori, mister Dionisi e lo staff tecnico-sanitario si sono sottoposti subito ai tamponi per poi partire verso Trieste, dove all'hotel Double Tree Hilton, a un quarto d'ora di strada dallo stadio Rocco, hanno atteso l'esito dell'ultimo esame, giunto a meno di due ore dal fischio d'inizio e ad appena 17' dalle ore 19 entro le quali il Venezia doveva presentarsi allo stadio.

IN CAMPO ALLE 20.30

Il tempo di arrivare nello spogliatoio, cambiarsi e fare il riscaldamento, tra gli spalti vuoti, ed è già ora di giocare. La prima iniziativa è del Pordenone al 2': serie di scambi al limite e il cross di Gavazzi deviato tra le braccia di Lezzerini. Risponde subito il Venezia con un cross di Fiordaliso e incornata di Maleh che termina a lato. Quest'ultimo trascina i compagni in avanti colpendo anche una traversa al 17', quattro minuti dopo che Pobega per il Pordenone si era fatto tutto il campo calciando di potenza con il sinistro e Lezzerini che in tuffo verso l'angolo alto deviava in corner. Si prosegue con il Venezia a pressare e il Pordenone a contenere.

Nella ripresa, al 7' Pasa rimedia la seconda ammonizione lasciando in dieci i compagni. Tesser fa subito uscire anche Ciurria per Burrai e poco dopo Gavazzi e Strizzolo per i più freschi Tremolada e Bocalon, ex di turno. Al 17, l'episodio che può cambiare la partita: intervento in area di Barison su Aramu e l'arbitro fischia il rigole. Lo calcia lo stesso Aramu ma Di Gregorio si oppone. Il portiere di casa si ripeterà fino alla fine (vedi il tiro di Vacca al 90') con altri interventi di pregio; il Pordenone al 76' ci prova con Burrai che cerca di calciare in rete dal calcio d'angolo e Capello che spazza in rovesciata sulla linea.

