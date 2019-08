CALCIO SERIE B PORDENONE Ancora un solo giorno e la grande avventura in cadetteria

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CALCIO SERIE BPORDENONE Ancora un solo giorno e la grande avventura in cadetteria del Pordenone avrà inizio. Domani infatti i ramarri giocheranno la loro prima storica partita in serie B contro il Frosinone di Alessandro Nesta alla Dacia Arena di Duine (inizio ore 21). Per facilitare i tifosi, la società, in collaborazione con il bar San Quirino di via Montini e l'Atap, ha messo a disposizione dei pullman navetta. Sino a ieri alle 14 erano stati prenotati 60 posti. É stato quindi deciso di prolungare i termini sino a domani. CASA MIAA...