CALCIO, SERIE B

OGGI L'ANTICIPO

SPEZIA-EMPOLI

Questo il programma della 29ª giornata del campionato di Serie B in programma domani alle 18: Ascoli- Perugia (domenica ore 20.30); Cosenza-Virtus Entella, Cremonese- Benevento (domenica ore 18); Crotone-Chievo; Livorno- Cittadella; Pescara-Juve Stabia; Pordenone-Venezia (ore 20.30); Salernitana-Pisa; Spezia-Empoli (oggi, alle 17.30); Trapani-Frosinone.

CALCIO, SERIE A

LE DESIGNAZIONI

ARBITRALI

L'Aia ha reso noti gli

arbitri per i recuperi della 6ª giornata di ritorno del campionato di Serie A: Atalanta-Sassuolo (domenica 21, alle 19,30): Chiffi di Padova, Var: Abisso. Inter-Sampdoria (domenica 21, alle 21,45): Mariani di Aprilia, Var: Mazzoleni. Torino-Parma (domani, alle 19,30): Irrati di Pistoia, Var: Massa. Verona-Cagliari (domani, alle 21,45): Manganiello di Pinerolo, Var: Aureliano.

PALLANUOTO

MORTO IL MITO

BENEDEK

Il male si è portato via Tibor Benedek, uno dei più grandi pallanotisti di sempre. Avrebbe compiuto 48 anni il 12 luglio. L'attaccante ungherese in carriera ha vinto tutto: tre ori olimpici con l'Ungheria (Sydney 2000, Atene 2004 e Pechino 2008), oltre alla valanga di successi ottenuti indossando la calottina biancoceleste della Pro Recco.

IPPICA

LANFRANCO DETTORI

VINCE ANCORA

Lanfranco Dettori non smette di vincere nemmeno alla soglia dei 50 anni che festeggerà a dicembre. Il fantino italiano trionfa per l'ottava volta in carriera nella Gold Cup di Royal Ascot, in sella a Stradivarius purosangue di 6 anni entrato nell'esclusivo club di cavalli capaci di vincere la Gold Cup almeno tre volte. «È incredibile quello che ha fatto, è appena il terzo cavallo di sempre a vincere tre volte», le parole di Dettori dopo la vittoria.

