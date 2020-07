CALCIO SERIE B

Il pareggio con il Pescara grida vendetta. Gettare al vento una grossa opportunità come quella di lunedì al Penzo fa davvero male. Gli arancioneroverdi erano scesi in campo con determinazione, prendendo le redini del gioco, e l'espulsione di Galano, con la possibilità di giocare più di un'ora in superiorità numerica, aveva messo il match su binari insperati. Quando poi il neo entrato Firenze era riuscito a sbloccare il risultato sembrava quasi fatta, ed invece il Venezia ha fatto harakiri, prima ristabilendo la parità numerica con l'espulsione di Caligara, quindi subendo il gol del pareggio di un Pescara che nel finale ha anche rischiato di fare bottino pieno. C'è amarezza nella disamina di Dionisi.

RABBIA

Sono molto arrabbiato conferma lo siamo un po' tutti. Perché siamo partiti bene quando eravamo 11 contro 11, è andata ancora meglio con l'uomo in più, siamo riusciti a sbloccarla e a quel punto abbiamo avuto un black-out. Dobbiamo prenderci le nostre responsabilità, era una partita che stavamo interpretando bene e ad un certo punto ci siamo come spaventati. Subentra una paura di vincere che non può esistere. Certo siamo una squadra giovane, un po' inesperta, però che non può avere questo tipo di timori. Per vincere le partite dobbiamo giocarle a viso aperto, con coraggio, e se questo coraggio poi sparisce queste sono le conseguenze. E' una cosa di cui mi prendo la responsabilità.

C'è anche da dire che, soprattutto dopo aver rivisto le immagini della telecronaca, il gol del pareggio di Zappa era viziato da fuorigioco.

Ho rivisto le immagini ed effettivamente era dietro i difensori commenta il tecnico del Venezia però non è una cosa che voglio tirar fuori. La cultura dell'alibi in Italia è all'ordine del giorno; se ci sono degli errori arbitrali noi non possiamo farci nulla, non possiamo attaccarci a questo. Certo è un errore che ci ha penalizzato molto, ma anche loro possono sbagliare e sicuramente abbiamo sbagliato molto di più noi, che dopo aver trovato il gol non siamo più riusciti a gestire bene il gioco. Visti anche gli altri risultati (la sconfitta del Perugia, il pareggio della Juve Stabia) la situazione non è cambiata molto.

Siamo sempre li conferma Dionisi però in questo momento potevamo essere a quota 43 con molte più squadre dietro di noi, ed invece siamo a 41 punti, per colpa nostra. Però non dobbiamo voltarci indietro, dobbiamo rimboccarci le maniche e fare la conta, visto che giocando ogni tre giorni, tra infortuni e squalifiche, ogni volta devi capire quali sono gli elementi che possono scendere in campo».

«Un risultato frustrante per la nostra squadra - dice il presidente Duncan Niederauer - I tre punti erano alla nostra portata ma non siamo riusciti ad ottenerli a causa di un gol irregolare. È un peccato che l'arbitro abbia determinato il risultato in una partita di tale portata per entrambi i club. Ma ora non c'è tempo per soffermarsi sul risultato della gara di ieri. Ciò che dobbiamo fare ora è pensare al match di venerdì con lo Spezia e alla prossima stagione, quando l'uso del Var correggerà errori gravi come quello che è stato fatto ieri sera. Mancano 4 partite e dovremo giocare ogni singolo minuto che ci separa dal termine della stagione con grande carattere e determinazione». Nel frattempo il giudice sportivo ha squalifica per una giornata Caligara, Montalto e Fiordilino, mentre Maleh entra in diffida.

Andrea Manzo

© RIPRODUZIONE RISERVATA