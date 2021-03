Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

CALCIO SERIE BAvrebbe dovuto essere Forte contro Balotelli, potrebbe diventare Aramu-Boateng o Esposito-Diaw, senza trascurare scintille tra i terzini d'attacco Mazzocchi-Carlos Augusto. Comunque la si rigiri la trasferta di domani del Venezia (quinto) nella tana del Monza vicecapolista della Serie B (ore 16) rimane in tutto e per tutto una partitissima dai mille motivi d'interesse, in primis per duelli a distanza tutti da gustare. Con la...