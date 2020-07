CALCIO, SERIE A

GLI SQUALIFICATI

Sono cinque i giocatori squalificati per un turno dopo gli anticipi della 30/a giornata di Serie A. Si tratta di Dybala e de Ligt (Juventus), Djuricic (Sassuolo), Izzo (Torino), Tachtsidis (Lecce).

TENNIS, CORONAVIRUS

POSITIVO TIAFOE

«Sfortunatamente sono positivo al Covid-19 e devo ritirarmi dall'All-American Team Cup ad Atlanta». Il 22enne americano Frances Tiafoe, numero 81 del ranking Atp, annuncia su Twitter di essere stato contagiato dal Coronavirus, Il torneo di Atlanta - che non si fermerà - vede in campo solo tennisti statunitensi, ma è stato criticato perché ha aperto al pubblico sugli spalti.

BASKET, LA RIPARTENZA NBA

33 AMICHEVOLI PRIMA DEL VIA

La Nba torna in campo con 33 amichevoli in vista della ripartenza del campionato dopo lo stop per il coronavirus. Un calendario fitto che vedrà impegnate tutte le squadre dal 22 al 28 luglio a Disney World, in Florida, prima del via ufficiale il 30. Ogni squadra disputerà tre gare. Tra i match spicca il duello LeBron-Doncic, le sfide dei Thunder di Gallinari a Boston e quelle di Belinelli e Melli ai Bucks.

TENNIS, HALEP

«SPERO DI GIOCARE A PALERMO»

Potrebbe esserci anche la ex n.1 Wta Simona Halep al torneo di Palermo, che segnerà la ripresa del tennis dopo il Covid-19. «Ancora non so se sarò a Palermo, i tornei mi mancano e spero presto di possa viaggiare senza paura» ha detto la campionessa romena.

