CALCIO, SERIE AGLI SQUALIFICATIIl giudice sportivo della Lega di A, Gerardo Mastrandrea, dopo il turno infrasettimanale ha qualificato per 2 giornate Marchetti (Genoa), espulso dalla panchina per avere contestato una decisione arbitrale. Un turno di stop per Cassata (Genoa), Fazio (Roma), Nkoulou (Torino), Rabiot (Juventus), Tachtsidis (Lecce), De Roon (Atalanta), Jajalo (Udinese), Pellegrini (Cagliari) e Pezzella (Fiorentina). Squalificato per un turno anche il tecnico del Napoli Carlo Ancelotti (foto) per aver contestato la decisione...