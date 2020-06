CALCIO FIFA

«TIFOSI ALLO STADIO

MA IN SICUREZZA»

Far tornare i tifosi allo stadio, in piena sicurezza, e il Piano Marshall di aiuti al calcio che è in dirittura d'arrivo, visto che si stanno stabilendo parametri di equità e trasparenza. È il senso del video-messaggio che il presidente della Fifa Gianni

Infantino ha fatto pervenire a ognuna delle 211 federazioni calcistiche affiliate.

CALCIO SERIE A

ROMA: IN UN ANNO

PERDITE PER 100 MILIONI

Quasi 100 milioni di perdite in più in appena un anno. Nell'era della pandemia, i conti della Roma non tornano, continuano anzi a peggiorare anche a causa del coronavirus. E in attesa di un nuovo proprietario o di un socio in grado di affiancare Pallotta, tocca ancora al businessman di Boston cercare di tamponare la falla.

BASKET NBA

DURANT CONFERMA:

FUORI TUTTA LA STAGIONE

Anche se la stagione Nba finirà molto più tardi del previsto, Kevin Durant non tornerà in campo questa estate preferendo continuare la riabilitazione dopo la rottura del tendine d'Achille riportata durante le finali giocate con Golden State dell'anno scorso. Lo ha detto lui stesso, gelando le speranze dei tifosi dei Brooklyn Nets.

