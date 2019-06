CALCIO FEMMINILE Applausi. Giusti. Meritati. Doverosi. L'Italia ha finalmente

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CALCIO FEMMINILEApplausi. Giusti. Meritati. Doverosi. L'Italia ha finalmente scoperto le sue calciatrici. Che belle! Che brave! Ci è voluta un'impresa per attirare lo sguardo del nostro bel Paese, mai così propenso alla diversità. Ma d'altronde da noi funziona sempre così: prima devi scalare da solo i pregiudizi e poi tutti ti vengono dietro con la fanfara. E allora ecco che la vittoria in rimonta per 2-1 contro la corazzata Australia all'esordio mondiale ha già scatenato l'entusiasmo generale. Anche di quelli che fino a ieri si...