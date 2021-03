Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

CALCIO DILETTANTIIl Comitato Regionale Veneto passa all'attacco tutelandosi presso la Procura Federale, dopo le pesanti imputazioni delle 19 società di Eccellenza che (a fronte delle 17 favorevoli, comprese le 6 veneziane) non torneranno in campo nella stagione 2020/21. «La Lega Nazionale Dilettanti non ha esercitato il proprio ruolo istituzionale di ente protettore di tutte le società l'accusa dei club scontenti ergendo il suo scudo...