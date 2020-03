CALCIO, CONTE

12 PC PER BIMBI

R. MARGHERITA

Antonio Conte, ha donato all'Ospedale Regina Margherita di Torino 12 pc per i bimbi ricoverati nel reparto di Neuropsichiatria infantile che a causa dell'emergenza Coronavirus sono rimasti senza insegnanti né supporti tecnologici.

CALCIO, XAVI IDEE CHIARE

«VOGLIO TORNARE AL BARÇA»

Xavi prenota dal Qatar la panchina dell'amato Barcellona: «Adesso è chiaro nella mia testa, voglio tornare al Barca -. Ora che ho iniziato ad allenare, sento che ho delle cose da dare ai giocatori. Ma ho già chiarito che vorrei iniziare un progetto da zero, ricominciare tutto da capo e avere l'ultima parola su tutto».

CORONAVIRUS

TURCHIA, PAURA PER RUSTU

L'ex portiere della Nazionale turca, Rustu Recber, 46 anni, è stato ricoverato sabato sera per coronavirus. Lo ha rivelato la moglie Isil sui social: «Mio marito improvvisamente si è aggravato: siamo sotto shock».

MOTO

IL GP VIRTUALE AD ALEX MARQUEZ

Alla sua gara d'esordio in MotoGp, seppure solo virtuale, il nuovo pilota del team Honda Repsol Alex Marquez, fratello del campione del mondo in carica Marc, ha ottenuto la vittoria nello #StayAtHomeGP, battendo l'italiano Francesco Bagnaia (Pramac Racing) e il connazionale della Yamaha Maverick Vinales. Una sfida tutta virtuale di sei giri sul circuito del Mugello, seguita da migliaia di appassionati.

